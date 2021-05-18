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Сборная России назвала звенья перед стартом на ЧМ по хоккею

Спорт » Командные виды » Хоккей

Сборная России по хоккею продолжает подготовку к старту на чемпионате мира-2021 в Риге. Турнир пройдёт на двух латвийских аренах с 21 мая по 6 июня.

Сборная России назвала звенья перед стартом на ЧМ по хоккею

Звенья сборной России по хоккею

В первом звене в атаке работают Александра Барабанов, Максим Шалунов и Константин Окулов, в защите Артём Зуб и Никита Задоров.

В качестве запасных рассматриваются нападающие Андрей Кузьменко, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Илья Сафонов и Евгений Тимкин, а также голкипер Иван Федотов. Они занимаются во второй группе.

  • Вратари: Александр Самонов, Иван Бочаров.
  • Белые: Артём Зуб — Никита Задоров, Александр Барабанов — Максим Шалунов — Константин Окулов.
  • Синие: Владислав Гавриков — Иван Проворов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Михаил Григоренко.
  • Красные: Игорь Ожиганов — Григорий Дронов, Эмиль Галимов — Иван Морозов — Антон Бурдасов.
  • Черные: Рушан Рафиков — Алексей Марченко, Артем Швец-Роговой — Владислав Каменев — Дмитрий Воронков.

Расписание сборной России на ЧМ по хоккею

Первый матч сборная России проведёт 21 мая против Чехии. Завершит групповой турнир команда игрой против Белоруссии.

  • 21 мая. Россия — Чехия.
  • 22 мая. Великобритания — Россия.
  • 24 мая. Словакия — Россия.
  • 26 мая. Россия — Дания.
  • 29 мая. Швейцария — Россия.
  • 31 мая. Россия — Швеция.
  • 1 июня. Россия — Белоруссия.

В плей-офф выйдут четыре команды из группы. Четвертьфиналы состоятся 3 июня, полуфиналы — 5 июня, финал — 6 июня.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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