Сборная России назвала звенья перед стартом на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею продолжает подготовку к старту на чемпионате мира-2021 в Риге. Турнир пройдёт на двух латвийских аренах с 21 мая по 6 июня.

Звенья сборной России по хоккею

В первом звене в атаке работают Александра Барабанов, Максим Шалунов и Константин Окулов, в защите Артём Зуб и Никита Задоров.

В качестве запасных рассматриваются нападающие Андрей Кузьменко, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Илья Сафонов и Евгений Тимкин, а также голкипер Иван Федотов. Они занимаются во второй группе.

Вратари: Александр Самонов, Иван Бочаров.

Александр Самонов, Иван Бочаров. Белые: Артём Зуб — Никита Задоров, Александр Барабанов — Максим Шалунов — Константин Окулов.

Артём Зуб — Никита Задоров, Александр Барабанов — Максим Шалунов — Константин Окулов. Синие: Владислав Гавриков — Иван Проворов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Михаил Григоренко.

Владислав Гавриков — Иван Проворов, Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Михаил Григоренко. Красные: Игорь Ожиганов — Григорий Дронов, Эмиль Галимов — Иван Морозов — Антон Бурдасов.

Игорь Ожиганов — Григорий Дронов, Эмиль Галимов — Иван Морозов — Антон Бурдасов. Черные: Рушан Рафиков — Алексей Марченко, Артем Швец-Роговой — Владислав Каменев — Дмитрий Воронков.

Расписание сборной России на ЧМ по хоккею

Первый матч сборная России проведёт 21 мая против Чехии. Завершит групповой турнир команда игрой против Белоруссии.

21 мая. Россия — Чехия.

22 мая. Великобритания — Россия.

24 мая. Словакия — Россия.

26 мая. Россия — Дания.

29 мая. Швейцария — Россия.

31 мая. Россия — Швеция.

1 июня. Россия — Белоруссия.

В плей-офф выйдут четыре команды из группы. Четвертьфиналы состоятся 3 июня, полуфиналы — 5 июня, финал — 6 июня.