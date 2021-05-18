Сборная России по хоккею продолжает подготовку к старту на чемпионате мира-2021 в Риге. Турнир пройдёт на двух латвийских аренах с 21 мая по 6 июня.
В первом звене в атаке работают Александра Барабанов, Максим Шалунов и Константин Окулов, в защите Артём Зуб и Никита Задоров.
В качестве запасных рассматриваются нападающие Андрей Кузьменко, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Илья Сафонов и Евгений Тимкин, а также голкипер Иван Федотов. Они занимаются во второй группе.
Первый матч сборная России проведёт 21 мая против Чехии. Завершит групповой турнир команда игрой против Белоруссии.
В плей-офф выйдут четыре команды из группы. Четвертьфиналы состоятся 3 июня, полуфиналы — 5 июня, финал — 6 июня.
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