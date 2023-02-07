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"Роскосмос" снял со спутника последствия землетрясения в Сирии

Мир

Государственная корпорация "Роскосмос" опубликовала в Telegram-канале спутниковый снимок последствий сирийского землетрясения. В госкорпорации уточнили, что кадры были сделаны по запросу МЧС.

"Роскосмос" снял со спутника последствия землетрясения в Сирии

Для того, чтобы сделать детальные фото, были использованы все "силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли". Как рассказали в "Роскосмосе", у госкорпорации имеются все возможности для "проведения космического мониторинга территории, на которой произошло землетрясение".

Ранее Pravda.Ru писала, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш накануне рано утром. Оно стало самым сильным с 1939 года. Эксперты также высказали предположение, что подобный катаклизм может повториться в Крыму.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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