Землетрясение, аналогичное турецкому по масштабу, может повториться в Крыму

Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же тектоническую структуру, что и Турция. Поэтому землетрясение, аналогичное турецкому по масштабу, однажды может повториться и здесь. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.

"Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно", — заявил эксперт.

Ранее Pravda.Ru писала, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш накануне рано утром. Оно стало самым сильным с 1939 года. По состоянию на 16.00 7 февраля, число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 3549 человек.

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