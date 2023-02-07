Филиппо заявил, что визит Зеленского в Брюссель спровоцирует эскалацию конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский решил посетить саммит ЕС в Брюсселе. Это является показателем того, что Киев проигнорировал предупреждение генсека ООН Антониу Гутерреша о риске дальнейшей эскалации конфликта. Такое мнение высказал в Twitter* французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

"Вчера Генеральный секретарь ООН предупредил о риске глобальной войны в 2023 году! Несколько часов спустя Зеленского приглашают в Брюссель — лучший способ подлить масла в огонь и перейти к тотальной в...**!" — написал политик.

Напоминаем, глава Евросовета Шарль Мишель пригласил киевского лидера на саммит ЕС в Брюсселе 9-10 февраля.

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