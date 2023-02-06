Суконкин назвал Польшу опытным зачинщиком войны после слов Моравецкого

Польша является старым и опытным зачинщиком крупных вооружённых конфликтов, в результате чего территорию страны неоднократно делили. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что украинский конфликт может перерасти в Третью мировую войну, если Россия не согласится добровольно вывести войска. Суконкин прокомментировал слова политика и отметил: Варшава начинает осознавать, что все усилия в борьбе с Москвой не приносят результата. Более того, потери НАТО в ходе боевых действий продолжают расти.

"С Польши спросят после победы РФ и достижения целей СВО за поставки оружия Киеву, за такие заявления, поэтому Моравецкий заговорил о Третьей мировой войне. А спрашивать будут серьёзно", — отметил Суконкин в беседе с NEWS.ru.

Польша не обладает ядерным оружием, поэтому в случае начала полномасштабного столкновения польская территория будет стёрта с лица земли, считает эксперт.