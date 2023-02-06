Польский премьер Матеуш Моравецкий допустил вероятность начала Третьей мировой войны в результате украинского конфликта.
По его словам, боевые действия на Украине завершатся лишь тогда, когда Вооружённые силы РФ покинут территорию этой страны "в добровольном или принудительном порядке".
"Мы учитываем все сценарии", — подчеркнул Моравецкий, отвечая на вопрос корреспондента El Mundo о том, означает ли "принуждение" начало Третьей мировой войны.
Ранее премьер-министр Польши призвал Запад прекратить любые контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Он считает, что глава РФ использует коммуникацию с западными государствами "в своих целях".
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.