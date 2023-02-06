Моравецкий допустил, что украинский конфликт может привести к Третьей мировой войне

Польский премьер Матеуш Моравецкий допустил вероятность начала Третьей мировой войны в результате украинского конфликта.

По его словам, боевые действия на Украине завершатся лишь тогда, когда Вооружённые силы РФ покинут территорию этой страны "в добровольном или принудительном порядке".

"Мы учитываем все сценарии", — подчеркнул Моравецкий, отвечая на вопрос корреспондента El Mundo о том, означает ли "принуждение" начало Третьей мировой войны.

Ранее премьер-министр Польши призвал Запад прекратить любые контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Он считает, что глава РФ использует коммуникацию с западными государствами "в своих целях".