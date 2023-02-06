Американский пилот рассказал о "неопознанных аномальных явлениях" над военными базами США

Американский офицер в отставке, лётчик-истребитель Райан Грейвс заявил, что власти США последнее время наблюдают в небе над военными базами и объектами "неопознанные аномальные явления".

По словам пилота, никто не знает, что это такое, а потому не может противодействовать летающим объектам. Как именно выглядят "явления", лётчик не уточнил.

"Объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие", — пояснил пилот в беседе с The Hill.

По словам Грейвса, подобные явления несут угрозу национальной безопасности. В 2014–2015 годах их наблюдал не только он, но и около 60 его сослуживцев.

"Это проблема национальной безопасности, и нам срочно нужно больше данных", — резюмировал пилот.