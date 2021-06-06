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Автор Игорь Буккер

Доклад правительства США про НЛО оказался бесполезным

Наука

Официальные представители разведки Соединенных Штатов не нашли доказательств существования инопланетных космических кораблей. Из правительственного доклада вытекает, что более 120 происшествий, задокументированных за последние два десятилетия пилотами ВМС США, не были вызваны испытаниями Пентагона передовых технологий. Вряд ли Белый дом готов обнародовать информацию о наличии каких-либо секретных программ.

Пентагон
 

Бесполезный доклад

Опубликованный New York Times столь долгожданный отчет, ничего не объясняя, тем не менее не отвергает версию, что необъяснимые явления могли быть вызваны космическими аппаратами внеземных цивилизаций.

На официальном уровне американцы заявили, что некоторые из наблюдаемых явлений могут быть связаны с секретными экспериментальными технологиями, которые испытывают Россия или Китай. Возможно, полагают авторы доклада, речь идет о гиперзвуковых устройствах, которые усиленно разрабатывают в Москве, а Пекин демонстрирует на своих парадах.

Составители доклада признают, что многое в наблюдаемых явлениях остается труднообъяснимым, в частности, ускорение объектов, а также их способность менять направление и уходить под воду. Один из возможных вариантов: это могли бы быть метеозонды или какие-то другие аэростаты. Однако подобное объяснение не выдерживает критики. Например, НЛО уходили не с попутным ветром, а наоборот.

На высшем уровне знают

К давним страстям американских обывателей по НЛО масла в огонь подливали бывшие директора ЦРУ и Барак Обама. В мае, во время телевизионного шоу на CBS, экс-президент сказал ведущему Джеймсу Кордену (James Corden), что имеются "видеоматериал и звукозаписи с объектами в небе, о которых мы точно не знаем, что они собой представляют".

НЛО
 

Ожидается, что несекретная версия будет представлена ​​конгрессу к 25 июня, сообщает Times, хотя она будет содержать секретное приложение. По утверждению официальных лиц, ознакомившихся с полным текстом документа, остается много вопросов, но есть несколько убедительных заключений, которые объясняют рассказы пилотов об объектах, некоторые из которых вращаются на высоте в 30 000 футов (9 144 м).

История вопроса

Документировать свидетельства начали в 2007 году, когда тогдашний лидер большинства в сенате от штата Невада, где расположена знаменитая "Зона 51", Гарри Рид (Harry Reid) запросил $22 млн для Пентагона, чтобы военные тайно исследовали непонятные объекты. Напомним, Area 51 — это сверхсекретный полигон для испытаний новейших летательных аппаратов и систем вооружения, который долгое время ассоциировался с изучением НЛО.

"Я полагал, что неофициальное табу на откровенное обсуждение может нанести ущерб нашей национальной безопасности и заблокировать возможности для технического прогресса, — написал Рид в своей статье в "Таймс". — Вот почему вместе с сенаторами Тедом Стивенсом (Ted Stevens) и Даниелом Иноуэ (Daniel Inouye) я содействовал в создании секретной программы Пентагона в 2007 году".

Интерес к правительственному отчету об НЛО усилился в прошлом месяце, когда в эфире телеканала 60 Minutes были показаны кадры инфракрасного видео неопознанных воздушных явлений, снятые военными летчиками. Пилот в отставке Райан Грейвс (Ryan Graves) признался, что он и другие летчики в течение нескольких лет ежедневно наблюдали похожие явления.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы нло пентагон инопланетяне
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