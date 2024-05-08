Колорадский жук избегает этого растения: посадите его в междурядьях картофеля

Как избавиться от колорадского жука

0:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Колорадский жук обходит стороной растения, которые растут в почве с высоким содержанием азота.

Фото: https://www.flickr.com/photos/vakulenko/14259706934/ by Anton Vakulenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для отпугивания этого вредителя можно посеять белый клевер в междурядьях или вдоль периметра участка, где выращивается картофель. Растение способно абсорбировать азот из воздуха и направлять его к корням, что делает место менее привлекательным для колорадского жука.

Этот метод также может помочь в борьбе с хрущом, в том числе и личинками майского жука. Кроме того, рядом с картофелем можно высаживать крестоцветные растения, такие как капуста, рапс и другие, чтобы усилить эффект отпугивания вредителей.



