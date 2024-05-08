Колорадский жук обходит стороной растения, которые растут в почве с высоким содержанием азота.
Для отпугивания этого вредителя можно посеять белый клевер в междурядьях или вдоль периметра участка, где выращивается картофель. Растение способно абсорбировать азот из воздуха и направлять его к корням, что делает место менее привлекательным для колорадского жука.
Этот метод также может помочь в борьбе с хрущом, в том числе и личинками майского жука. Кроме того, рядом с картофелем можно высаживать крестоцветные растения, такие как капуста, рапс и другие, чтобы усилить эффект отпугивания вредителей.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.