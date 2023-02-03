Конгрессвумен Грин: Байден должен немедленно сбить китайский зонд в небе над США

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин потребовала от президента США Джо Байдена немедленно "сбить" наблюдательный зонд, который "повис" над Штатами.

Ранее Пентагон заявил, что зонд-шпион якобы может принадлежать Китаю, который ведёт через него слежку.

"Байден должен немедленно сбить шпионский китайский воздушный шар, — заявила Грин. — Президент Дональд Трамп никогда не стал бы терпеть подобное".

Как подчеркнула Грин, администрация США должна немедленно отреагировать на угрозу и ликвидировать зонд.