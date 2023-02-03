Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин потребовала от президента США Джо Байдена немедленно "сбить" наблюдательный зонд, который "повис" над Штатами.
Ранее Пентагон заявил, что зонд-шпион якобы может принадлежать Китаю, который ведёт через него слежку.
"Байден должен немедленно сбить шпионский китайский воздушный шар, — заявила Грин. — Президент Дональд Трамп никогда не стал бы терпеть подобное".
Как подчеркнула Грин, администрация США должна немедленно отреагировать на угрозу и ликвидировать зонд.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.