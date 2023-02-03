Пентагон сообщил о замеченном шаре-шпионе над секретными объектами США

Представители Пентагона заявили, что засекли аэростат-разведчик над военными объектами США.

Американские власти рассказали, что следят за шаром-шпионом, который перемещается над континентальной частью США.

"Мы уверены, что этот высотный аэростат-разведчик принадлежит Китайской Народной Республике", — гласит официальное сообщение министерства обороны США.

Отмечается, что аэростат движется над "рядом секретных объектов" (возможно, речь идёт про ядерные объекты).

Военные США приняли решение не сбивать аэростат, так как он не представляет угрозы для безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Украина при поддержке Запада пытается вести разведку на территории России.