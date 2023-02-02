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Политик Филиппо: западные СМИ вынуждены признать правду о "русском экономическом чуде"

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Западным СМИ пришлось против своей воли признать, что экономика России оказалась гораздо более стойкой, чем рассчитывали инициаторы антироссийских санкций, а все рестрикции против РФ просто не имеют смысла. Такое мнение выразил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

Политик Филиппо: западные СМИ вынуждены признать правду о "русском экономическом чуде"

"Даже новостные каналы вынуждены говорить о "русском экономическом чуде". Продолжать глупые и безумные антироссийские санкции — значит сознательно разрушать Францию! Несомненно, это настоящая цель Запада!" — написал Филиппо в Twitter*.

Свой пост французский политик сопроводил фото - скриншотом, сделанном на телеканале La Chaîne Info, посередине которого красуется надпись "Как объяснить российское экономическое чудо?".

Филиппо и до этого подвергал критике антироссийские санкции, считая их "глупым" шагом "безумного" Брюсселя. Также политик отмечал, что Западу следует прекратить поставлять оружие Киеву, поскольку это только продлевает конфликт.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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