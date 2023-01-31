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Политик Филиппо: неверная стратегия НАТО способна привести к Третьей мировой войне

Мир

Французский политик Флориан Филиппо призвал руководство своей страны прекратить поддержку стратегии Североатлантического альянса из-за продолжающихся поставок оружия киевскому режиму.

Политик Филиппо: неверная стратегия НАТО способна привести к Третьей мировой войне

По его мнению, ошибочная внешняя политика НАТО способна спровоцировать Третью мировую войну. Он порекомендовал правительству Франции серьёзно рассмотреть требование КНР остановить передачу техники Вооружённым силам Украины (ВСУ).

"Всё становится очень, очень серьёзно! Мы приближаемся к Третьей мировой войне", — написал Филиппо в своих соцсетях.

Как пояснил политик, ситуация изменится, если европейские страны не будут следовать за США и НАТО.

Ранее Филиппо призвал Францию покинуть Североатлантический альянс, чтобы не вступать в открытое противостояние с Россией. Он считает, что "сумасшедшее" руководство НАТО мечтает о начале Третьей мировой войны.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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