Политик Филиппо: неверная стратегия НАТО способна привести к Третьей мировой войне

Французский политик Флориан Филиппо призвал руководство своей страны прекратить поддержку стратегии Североатлантического альянса из-за продолжающихся поставок оружия киевскому режиму.

По его мнению, ошибочная внешняя политика НАТО способна спровоцировать Третью мировую войну. Он порекомендовал правительству Франции серьёзно рассмотреть требование КНР остановить передачу техники Вооружённым силам Украины (ВСУ).

"Всё становится очень, очень серьёзно! Мы приближаемся к Третьей мировой войне", — написал Филиппо в своих соцсетях.

Как пояснил политик, ситуация изменится, если европейские страны не будут следовать за США и НАТО.

Ранее Филиппо призвал Францию покинуть Североатлантический альянс, чтобы не вступать в открытое противостояние с Россией. Он считает, что "сумасшедшее" руководство НАТО мечтает о начале Третьей мировой войны.