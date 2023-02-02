Economist: ВСУ уверены, что для наступления у них недостаточно оружия

По мнению украинских военных, для наступления у них слишком мало оружия. Об этом пишет издание Economist, журналисты которого побеседовали и с рядовыми бойцами, и с командирами ВСУ на линии соприкосновения.

"Украинцы говорят, что, хотя у них и есть оружие и живая сила, чтобы сдерживать россиян, первого у них недостаточно, чтобы начать собственное полномасштабное контрнаступление", — говорится в статье.

Авторы отмечают, что на возможность наступления ВСУ будут влиять как минимум три фактора: готовность украинской армии, наличие западного оружия, включая танки, а также погоды.

Ранее глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов анонсировал активизацию военных действий со стороны ВСУ весной.