По мнению украинских военных, для наступления у них слишком мало оружия. Об этом пишет издание Economist, журналисты которого побеседовали и с рядовыми бойцами, и с командирами ВСУ на линии соприкосновения.
"Украинцы говорят, что, хотя у них и есть оружие и живая сила, чтобы сдерживать россиян, первого у них недостаточно, чтобы начать собственное полномасштабное контрнаступление", — говорится в статье.
Авторы отмечают, что на возможность наступления ВСУ будут влиять как минимум три фактора: готовность украинской армии, наличие западного оружия, включая танки, а также погоды.
Ранее глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов анонсировал активизацию военных действий со стороны ВСУ весной.
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Русские войска обратили боевиков ВСУ в бегство.