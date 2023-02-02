Посол Украины в Германии Алексей Макеев ответил на вопрос, как он относится к заявлению президента Бразилии Лулы да Силвы о готовности стать посредником при переговорах Киева и Москвы.
По мнению дипломата, все, кто склоняет Украину к переговорам с РФ, готовы ради прекращения конфликта пожертвовать украинскими территориями.
"Те, кто призывает к переговорам, до сих пор не внесли никаких конкретных предложений относительно того, как может выглядеть переговорная стратегия. Какова цель?", — приводит слова посла немецкое издание RND.
Макеев также заявил, что многие переговоры в последние годы проходили за счёт Украины и привели лишь к тому, что страна потеряла больше территории и людей. Киеву нужны союзники, а не посредники, заключил он.
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Ночью 31 января российская армия нанесла ракетный удар по объектам неприятеля в городе Очаков Николаевской области. Именно в этом населённом пункте должна была появиться военно-морская база НАТО на Украине.