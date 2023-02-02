Посол Украины в Германии Макеев: Киев не идёт на переговоры с РФ из-за страха потерять территории

Посол Украины в Германии Алексей Макеев ответил на вопрос, как он относится к заявлению президента Бразилии Лулы да Силвы о готовности стать посредником при переговорах Киева и Москвы.

По мнению дипломата, все, кто склоняет Украину к переговорам с РФ, готовы ради прекращения конфликта пожертвовать украинскими территориями.

"Те, кто призывает к переговорам, до сих пор не внесли никаких конкретных предложений относительно того, как может выглядеть переговорная стратегия. Какова цель?", — приводит слова посла немецкое издание RND.

Макеев также заявил, что многие переговоры в последние годы проходили за счёт Украины и привели лишь к тому, что страна потеряла больше территории и людей. Киеву нужны союзники, а не посредники, заключил он.