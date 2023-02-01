Junge Welt: президент Бразилии унизил Шольца своей позицией по Украине

Пощёчиной для канцлера Германии Олафа Шольца стала позиция бразильского президента Лулы Да Силвы по поставкам оружия Украине и по отношениям с Россией. Об этом пишет издание Junge Welt.

В публикации отмечается, что Да Силва назвал Бразилию "страной мира", объяснив тем самым её отказ поставлять Украине оружие. Он также добавил, что Германия, которая любила изображать из себя мнимую миролюбивую державу, превратилась теперь в государство, находящееся в состоянии войны.

Также глава Бразилии выступил за переговоры по украинскому конфликту вместо того, чтобы присоединиться к осуждению в адрес России.

"Таким образом, он позиционирует Бразилию не только между Украиной и Россией, но и фактически между Россией и Западом: как самостоятельный полюс силы", — заключили авторы материала.