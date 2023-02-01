Украинский конфликт затянется на долгие годы и будет гораздо "кровавее", чем сейчас. Об этом заявил адмирал, член Тайного совета Великобритании, экс-главком Королевских ВМС лорд Алан Вест.
"Боюсь, это будет намного дольше и кровавее. Люди голодают, мировая экономика погружается в хаос", — отметил он в беседе с Daily Mail.
Вест считает, что украинские войска давно бы потерпели поражение, если бы западные страны не поставляли своё вооружение. Однако Западу и Киеву необходимо и дальше сдерживать "российскую агрессию", указал британский адмирал.
Также в материале отмечается, что Украина продолжает готовиться к весеннему наступлению, в ходе которого ожидаются "самые жестокие бои" с начала спецоперации.
По мнению читателей издания, глава киевского режима Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин несколько месяцев назад были готовы найти компромисс.
"Но вмешался Борис Джонсон и продолжил бойню", — заявили комментаторы.
Другой пользователь Сети убеждён, что Зеленского не волнуют потери украинской армии. Читатели Daily Mail полагают, что основная задача конфликта состоит в том, чтобы "скрыть теневые сделки между Хантером и Джо Байденами".
"Зеленский пожинает плоды и держит США под прицелом", — указали в Сети.
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