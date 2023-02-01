Полковник ВС США Макгрегор заявил, что Украина находится под угрозой исчезновения

В скором времени Украину ожидает поражение в конфликте с Россией. Кроме того, серьёзные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"В США сейчас все знают, что Украина проигрывает. Украинское сопротивление рушится. Само государство находится под угрозой исчезновения — настолько всё плохо", — отметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что основной проблемой, с которой столкнулось руководство киевского режима, является демографический кризис. Около 25 процентов украинцев уехали из страны после начала спецоперации, а ВСУ продолжают нести колоссальные потери в ходе боевых действий, указал Макгрегор

"На Западе никто не говорит нам правду об ужасающих потерях. Сегодня на Украине осталось примерно от 18 до 22 миллионов человек, находящихся под контролем Зеленского. Это число примерно равно количеству жителей Нидерландов", — отметил полковник в эфире YouTube-канала Judging Freedom.