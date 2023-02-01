Глава Минобороны Венгрии объяснил увольнения в армии желанием ввести меритократию

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницки прокомментировал увольнение сотен военачальников и отметил, что армия нуждается в меритократии*. Свои посты покинули генералы, полковники и подполковники. Эта реформа стала самой масштабной с 1999 года.

По словам главы Минобороны, данный план был готов уже давно. Однако некоторые оппозиционные политики считают, что истинной целью этого является ослабление ориентации Венгрии к позиции Запада на фоне украинского конфликта. По их мнению, Будапешт намерен наполнить армию сторонниками премьер-министра Виктора Орбана.

"Не может быть скрытых намерений, когда происходят вещи такого масштаба. Я хочу ввести меритократию и конкуренцию в силах обороны", — цитирует слова Салая-Бобровницки Bloomberg.

*принцип управления, согласно которому высшие руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.