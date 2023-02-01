Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что руководство киевского режима должно сделать всё, чтобы Крым вернулся в состав Незалежной к лету. Однако читатели американского издания Newsweek не оценили намерения украинского генерала и отметили, что полуостров всегда был частью России.
"Это бредовое магическое мышление фан-клуба Зеленского", — указал пользователь Сети.
Один из комментаторов подчеркнул, что Запад может отдать Киеву всё своё оружие, но потом придётся выкапывать ядерные убежища, поскольку подобные действия США и Европы приведут к масштабной войне.
"Что ж, для этого и существуют комики — заставлять нас смеяться", — поделился мнением ещё один пользователь.
Другой читатель считает, что Владимир Зеленский пребывает в отчаянии, так как не может осуществить свою главную цель — захватить Крым.
"Украине нужно 300 танков, но всё это выйдет из строя через неделю без технического обслуживания и завода по ремонту", — предупредил он.
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