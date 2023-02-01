МИД России: Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по вопросу веры

Киев и Запад используют религию, чтобы разобщить русских и украинцев. Об этом рассказал спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

В пример он привел насильственное изъятие святынь Киево-Печерской лавры в пользу ПЦУ. По мнению Аскальдовича, все это вписывается в картину системного кризиса мирового православия. К нему привела как политика Константинопольского патриархата, так и намеренное поощрение коллективным Западом раскольнических структур.

"Но разве может вызвать доверие церковь, которая выстраивает деятельность, опираясь на штыки силовых структур, путем захвата чужого имущества, попрания чувств верующих?", — задается вопросом Аскальдович.

Ранее Pravda. Ru писала, что 1 декабря президент Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие рекомендации СНБО об "ограничительных мерах" в отношении "отдельных религиозных кругов на Украине", сотрудничающих с Россией.