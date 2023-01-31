Глава Минобороны Южной Кореи не стал отвечать на вопрос о поставке оружия Киеву

Глава Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Соп предпочёл не давать ответ на вопрос касательно возможности поставок вооружений Киеву.

Вопрос о том, будет ли Южная Корея оказывать Украине военную помощь, был задан главе оборонного ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Вместо ответа министр сообщил, что власти его страны продолжают наблюдать за происходящим на Украине.

"Касательно поставок вооружений Украине, я не отвечу на ваш вопрос, а скажу так: Южная Корея следит за ситуацией на Украине", — сказал Чжон Соп.

Пресс-конференция транслировалась на телеканале "Рёнхап".

Ллойд Остин посетил Сеул 30 января. В ходе своего визита он встретился с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом.