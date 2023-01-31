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Глава Минобороны Южной Кореи не стал отвечать на вопрос о поставке оружия Киеву

Мир

Глава Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Соп предпочёл не давать ответ на вопрос касательно возможности поставок вооружений Киеву.

Глава Минобороны Южной Кореи не стал отвечать на вопрос о поставке оружия Киеву

Вопрос о том, будет ли Южная Корея оказывать Украине военную помощь, был задан главе оборонного ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Вместо ответа министр сообщил, что власти его страны продолжают наблюдать за происходящим на Украине.

"Касательно поставок вооружений Украине, я не отвечу на ваш вопрос, а скажу так: Южная Корея следит за ситуацией на Украине", — сказал Чжон Соп.

Пресс-конференция транслировалась на телеканале "Рёнхап".

Ллойд Остин посетил Сеул 30 января. В ходе своего визита он встретился с министром обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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