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Экс-сотрудник Белого дома Робертс: до ядерной войны осталась одна наносекунда

Мир

Мир находится на грани ядерной войны из-за неверной внешней политики коллективного Запада во главе с США. Такое мнение выразил экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: до ядерной войны осталась одна наносекунда

Он напомнил, что бывший американский президент Билл Клинтон пообещал Москве, что Североатлантический альянс не будет расширяться до границ РФ. По словам политика, в дальнейшем все договорённости, которые удалось достигнуть в период холодной войны, были забыты.

Робертс назвал госпереворот на Украине в 2014 году "инициированной провокацией" со стороны США, разрушившей партнёрские отношения между Москвой и Вашингтоном.

"Учёные-атомщики заявляют, что до полуночи на часах Судного дня осталось 90 секунд. Я же считаю, что осталась одна наносекунда", — написал экс-сотрудник Белого дома в статье на личном сайте.

Он также обвинил руководство США в нарушении Минских соглашений для того, чтобы обмануть российского лидера Владимира Путина. Робертс убеждён: лидеры ряда западных стран поступают глупо и некомпетентно, оправдывая ядерное противостояние ради успеха на Украине.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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