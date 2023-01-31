Мир находится на грани ядерной войны из-за неверной внешней политики коллективного Запада во главе с США. Такое мнение выразил экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Он напомнил, что бывший американский президент Билл Клинтон пообещал Москве, что Североатлантический альянс не будет расширяться до границ РФ. По словам политика, в дальнейшем все договорённости, которые удалось достигнуть в период холодной войны, были забыты.
Робертс назвал госпереворот на Украине в 2014 году "инициированной провокацией" со стороны США, разрушившей партнёрские отношения между Москвой и Вашингтоном.
"Учёные-атомщики заявляют, что до полуночи на часах Судного дня осталось 90 секунд. Я же считаю, что осталась одна наносекунда", — написал экс-сотрудник Белого дома в статье на личном сайте.
Он также обвинил руководство США в нарушении Минских соглашений для того, чтобы обмануть российского лидера Владимира Путина. Робертс убеждён: лидеры ряда западных стран поступают глупо и некомпетентно, оправдывая ядерное противостояние ради успеха на Украине.
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