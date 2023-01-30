Spectator: заблуждение Байдена о Путине приведёт к эскалации конфликта на Украине

Запад игнорирует позицию России в отношении новых поставок оружия на Украину. Однако это может спровоцировать начало Третьей мировой войны, которая завершится ядерными ударами. Об этом заявил политолог Эймс Роббинс в материале для Spectator.

Вашингтону не стоит учить президента России Владимира Путина, что ему делать, поскольку он "достаточно умён" и способен оценить свои возможности, подчеркнул эксперт. Поставки западных танков ведут к эскалации конфликта, несмотря на то, что американский лидер Джо Байден говорит обратное.

"Эскалация может быть непредсказуемой и иррациональной. Президент Кеннеди после Кубинского ракетного кризиса заметил, что "суть окончательного решения остаётся непроницаемой для наблюдателя — часто, правда, и для того, кто принимает решение". А для Байдена она ещё более непроницаема", — подытожил Роббинс.