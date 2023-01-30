Global Times: НАТО готовится к прямому вооружённому столкновению с Россией

НАТО готовится к любому сценарию развития событий на Украине, в том числе к открытому вооружённому противостоянию с Россией, сообщил аналитик Сун Чжунпин в статье для Global Times.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов вступить в открытый конфликт с Россией и призвал страны военно-политического блока задуматься о переводе своих производств на военные рельсы.

По словам китайского эксперта, слова Бауэра не являются пустой угрозой, однако сейчас маловероятно открытое вмешательство альянса в конфликт на Украине.

"Однако это не означает, что организация не ведет военных приготовлений к потенциальной прямой конфронтации с Россией, особенно когда считает, что Москва может переступить так называемую "красную линию" НАТО", — подчеркнул автор материала.

Ранее бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в открытое военное противостояние с РФ.