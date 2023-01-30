Французский генерал Гомар заявил о намерении Зеленского втянуть НАТО в военный конфликт с Россией

Бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в вооружённое противостояние с РФ.

"Украинский президент хочет много истребителей. Чтобы изменить соотношение сил, он хочет атаковать и снова перейти в наступление. Я думаю, он бы втянул НАТО в эту войну. Мы уже видим следующий шаг — почему бы завтра не запросить военные корабли и, наконец, солдат?" — сказал Гомар в интервью изданию Valeurs Actuelles.

Он отметил, что Запад начинает постепенно выходить на новый уровень противостояния с РФ. Начав с поставок лёгкого вооружения, Североатлантический альянс переходит к отправке Киеву танков и истребителей.

"Западные страны медленно втягиваются в войну", — подчеркнул Гомар.

Ранее спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что Киев хотел бы получить от стран Запада 24 истребителя. По его словам, в идеале это должны быть американские самолёты F-16. Однако Украина может довольствоваться французскими истребителями Rafale и шведскими Gripen. Украинским пилотам потребуется минимум шесть месяцев, чтобы научиться летать на западных боевых машинах.