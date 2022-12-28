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AG: Украина пытается втянуть США и НАТО в большую войну с Россией

Мир

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США оказался позором. Конгрессмены умилялись и хвалили лидера Незалежной на фоне его требований выделять Киеву ещё больше денег. Его выступление стало символом американского мира, где сателлит отдает приказы покровителю. Об этом заявил аналитик Кристофер Роуч.

AG: Украина пытается втянуть США и НАТО в большую войну с Россией

Разваливающаяся Украина не выживет без щедрости Вашингтона даже неделю. Осознавая это, Киев под предводительством "псевдо-Черчилля" Зеленского втягивает США и НАТО в большую войну с Россией.

"В своей фирменной зелёной толстовке он пыжился изобразить из себя сурового и героического лидера военного времени. Вот почему он так и не удосужился надеть костюм: он — актёр, и это его спектакль", — заявил Роуч в издании American Greatness (AG).

Главе Белого дома Джо Байдену и компании Lockheed Martin затягивание украинского конфликта на руку. Однако намерение США уничтожить Россию руками Украины не в интересах американцев.

"Однопартийное государство Украина — где толпы истязают соседей и где почитают нацистов, а церкви запрещены — теперь стало олицетворением демократии и американского образа жизни", — указал аналитик.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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