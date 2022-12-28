AG: Украина пытается втянуть США и НАТО в большую войну с Россией

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США оказался позором. Конгрессмены умилялись и хвалили лидера Незалежной на фоне его требований выделять Киеву ещё больше денег. Его выступление стало символом американского мира, где сателлит отдает приказы покровителю. Об этом заявил аналитик Кристофер Роуч.

Разваливающаяся Украина не выживет без щедрости Вашингтона даже неделю. Осознавая это, Киев под предводительством "псевдо-Черчилля" Зеленского втягивает США и НАТО в большую войну с Россией.

"В своей фирменной зелёной толстовке он пыжился изобразить из себя сурового и героического лидера военного времени. Вот почему он так и не удосужился надеть костюм: он — актёр, и это его спектакль", — заявил Роуч в издании American Greatness (AG).

Главе Белого дома Джо Байдену и компании Lockheed Martin затягивание украинского конфликта на руку. Однако намерение США уничтожить Россию руками Украины не в интересах американцев.

"Однопартийное государство Украина — где толпы истязают соседей и где почитают нацистов, а церкви запрещены — теперь стало олицетворением демократии и американского образа жизни", — указал аналитик.