Израиль запустил боевые дроны, которые атаковали иранский военный объект в городе Исфахан, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.
"Израиль нанёс тайный удар по оборонному комплексу в Иране", — отмечается в статье.
По данным газеты, это первая атака, совершённая Израилем с тех пор, как Биньямин Нетаньяху был переизбран на пост премьер-министра страны.
По словам автора, Израиль и США обеспокоены тесным военным сотрудничеством Ирана и России, поэтому намерены объединить усилия в борьбе со своими противниками.
Новое израильское правительство решило отказаться от предоставления Киеву военной помощи и сосредоточиться на нанесении тайных ударов по объектам иранской ядерной программы.
Ранее телеканал Al-Arabiya сообщал, что американские Военно-воздушные силы причастны к атаке беспилотников в Иране.
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