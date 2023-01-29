WSJ: Израиль атаковал Иран боевыми дронами

Израиль запустил боевые дроны, которые атаковали иранский военный объект в городе Исфахан, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

"Израиль нанёс тайный удар по оборонному комплексу в Иране", — отмечается в статье.

По данным газеты, это первая атака, совершённая Израилем с тех пор, как Биньямин Нетаньяху был переизбран на пост премьер-министра страны.

По словам автора, Израиль и США обеспокоены тесным военным сотрудничеством Ирана и России, поэтому намерены объединить усилия в борьбе со своими противниками.

Новое израильское правительство решило отказаться от предоставления Киеву военной помощи и сосредоточиться на нанесении тайных ударов по объектам иранской ядерной программы.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщал, что американские Военно-воздушные силы причастны к атаке беспилотников в Иране.