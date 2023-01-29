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WSJ: Израиль атаковал Иран боевыми дронами

Мир

Израиль запустил боевые дроны, которые атаковали иранский военный объект в городе Исфахан, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

WSJ: Израиль атаковал Иран боевыми дронами

"Израиль нанёс тайный удар по оборонному комплексу в Иране", — отмечается в статье.

По данным газеты, это первая атака, совершённая Израилем с тех пор, как Биньямин Нетаньяху был переизбран на пост премьер-министра страны.

По словам автора, Израиль и США обеспокоены тесным военным сотрудничеством Ирана и России, поэтому намерены объединить усилия в борьбе со своими противниками.

Новое израильское правительство решило отказаться от предоставления Киеву военной помощи и сосредоточиться на нанесении тайных ударов по объектам иранской ядерной программы.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщал, что американские Военно-воздушные силы причастны к атаке беспилотников в Иране.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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