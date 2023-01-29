Al Arabiya: ВС Израиля начали военную операцию на территории Ирана

Израиль начал военную операцию в Иране в ночь на 29 января. Об этом проинформировало арабское издание Al Arabia, ссылаясь на источники в СМИ.

"Израильские СМИ сообщили об операции внутри Ирана, связывая её сроки с визитом главы ЦРУ в Тель-Авив", — говорится в сообщении.

В публикации сообщается, что ВС Израиля нанёсли удары по иранскому заводу дронов в Тебризе. Также поражены военное предприятие в Исфахане и склад боеприпасов в Малларде.

Исфахан является одним из самых значимых иранских городов с точки зрения военной промышленности, поскольку в нём располагается множество заводов. Также он известен объектом "Натанз", который выступает важнейшей иранской ядерной установкой.