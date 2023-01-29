Al-Arabiya: американские ВВС принимали участие в атаке беспилотников в Иране

Военно-воздушные силы США причастны к атаке беспилотников на иранский военный объект в городе Исфахан, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Ранее три мини-дрона атаковали объект Минобороны Ирана, который в результате нападения был повреждён. Система противовоздушной обороны сбила один из беспилотников, два других БПЛА перехватили военные и взорвали их.

"В ударе беспилотниками, направленном на Иран, участвовала американская авиация", — признались источники.

По их данным, атака была произведена с целью уничтожения склада, на котором хранились баллистические ракеты.

По словам источников, нападение было посланием о том, что Иран не должен производить подобные ракеты.

Ранее глава Генштаба армии Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери назвал иранские беспилотники лучшими в мире для выполнения боевых задач.