Военно-воздушные силы США причастны к атаке беспилотников на иранский военный объект в городе Исфахан, сообщает телеканал Al-Arabiya.
Ранее три мини-дрона атаковали объект Минобороны Ирана, который в результате нападения был повреждён. Система противовоздушной обороны сбила один из беспилотников, два других БПЛА перехватили военные и взорвали их.
"В ударе беспилотниками, направленном на Иран, участвовала американская авиация", — признались источники.
По их данным, атака была произведена с целью уничтожения склада, на котором хранились баллистические ракеты.
По словам источников, нападение было посланием о том, что Иран не должен производить подобные ракеты.
Ранее глава Генштаба армии Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери назвал иранские беспилотники лучшими в мире для выполнения боевых задач.
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