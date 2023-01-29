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TAC: план Зеленского по захвату Крыма грозит Третьей мировой войной, потому что "Путин не дурак"

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет реализовать свой план по захвату Крыма, однако попытка нападения на полуостров может стать началом Третьей мировой войны, предупредил редактор журнала The American Conservative Род Дрехер.

TAC: план Зеленского по захвату Крыма грозит Третьей мировой войной, потому что "Путин не дурак"

По его словам, Россия никогда не отдаст Крым и Донбасс, поэтому все заявления Зеленского — его собственные мечты, которые находят поддержку на Западе.

Он напомнил, что США перешагнули "красные линии", когда в 2008 году заявили о намерении сделать Украину членом Североатлантического альянса.

"Путин не святой, но и не дурак", — подчеркнул Дрехер.

Он допустил, что Вашингтон может прийти на помощь Киеву, который испытывает нехватку живой силы, и направить на Украину американских военных для захвата Крыма. Такой сценарий будет означать официальное объявление войны России, отметил автор.

Журналист добавил, что американцы и европейцы не заинтересованы в эскалации украинского конфликта, поэтому они должны понимать всю опасность нагнетания ситуации.

Ранее отставной генерал армии США Бен Ходжес выразил уверенность, что армия Украины сможет захватить Крым, если страны Запада предоставят ей ракеты ATACMS.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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