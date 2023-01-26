Ведущий Fox News: попытка США и Украины захватить Крым приведёт к ядерной войне

Попытки нанести удар по российскому Крыму Украина и США могут не пережить. Об этом заявил ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.

По его мнению пытаться забрать Крым у России, который является её важнейшим портом, это "чистое безумие".

"Кремль не раз заявлял, что подобные действия приведут к ядерной войне, и я не вижу причин сомневаться в этом", — высказался журналист.

США наняли одно из самых коррумпированных правительств в мире, чтобы реализовать свои геополитические амбиции в Восточной Европе, добавил он, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском и его чиновниках.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после того как Украина получит танки от стран Запада возникнет реальная угроза начала ядерного конфликта.