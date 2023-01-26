Попытки нанести удар по российскому Крыму Украина и США могут не пережить. Об этом заявил ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.
По его мнению пытаться забрать Крым у России, который является её важнейшим портом, это "чистое безумие".
"Кремль не раз заявлял, что подобные действия приведут к ядерной войне, и я не вижу причин сомневаться в этом", — высказался журналист.
США наняли одно из самых коррумпированных правительств в мире, чтобы реализовать свои геополитические амбиции в Восточной Европе, добавил он, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском и его чиновниках.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после того как Украина получит танки от стран Запада возникнет реальная угроза начала ядерного конфликта.
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