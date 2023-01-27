Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Алаудинов спрогнозировал освобождение ДНР не позже, чем через полтора месяца
Десантники ВС РФ уничтожили пытавшихся зайти в тыл украинских диверсантов
Глава Минобороны Писториус: отмена воинской обязанности в Германии была ошибкой
Министр обороны Польши заявил о создании "коалиции танковых доноров" для помощи Киеву
Экс-советник президента Украины Соскин: Запад недоволен Зеленским
Под Курском с бойцов армии России наотрез отказались брать деньги за обед
В США пытаются ограничить право Байдена на использование нефтяного резерва страны
7 человек погибли и 10 пострадали в ходе теракта в Иерусалиме
Премьер-министр Венгрии Орбан сравнил Украину с Афганистаном

Скотт Риттер: США использовали Украину, чтобы отстранить Путина от власти

Мир

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, почему США заинтересованы в конфликте на Украине. По словам разведчика, американское руководство "использовало Украину, чтобы отстранить Владимира Путина от власти".

Скотт Риттер: США использовали Украину, чтобы отстранить Путина от власти

Как рассказал Риттер в интервью одному из американских телеканалов, "после санкций и конфликта на Украине российское население встанет и отстранит Владимира Путина от власти".

"Теоретическая политика состоит в том, чтобы использовать Украину в качестве опосредованной военной силы и заставить российское население восстать и отстранить Владимира Путина от власти", — заявил Риттер.

По его словам, такими же мотивами руководство США руководствовалось, когда вводило антироссийские санкции. Они призваны были разрушить российскую экономику, но в итоге разрушили экономику европейскую, считает Риттер.

Ранее Рravda. ru цитировала заявление Риттера, что власть Зеленского терпит фиаско из-за действий ВС РФ в отношении энергетики Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву

Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.

Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Merkur: поставки танков Leopard обернутся "логистическим кошмаром" для Украины
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
Знак зодиака 27 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии
Ходаковский заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению войск ВС РФ на Угледар
Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря
Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря
Последние материалы
Индонезийские "хоббиты" озадачили ученых
Под Курском с бойцов армии России наотрез отказались брать деньги за обед
Призрак священника охраняет разрушенный храм
В США пытаются ограничить право Байдена на использование нефтяного резерва страны
7 человек погибли и 10 пострадали в ходе теракта в Иерусалиме
Премьер-министр Венгрии Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Минюст России признал иноагентом лидера группы Little Big Илью Прусикина
Соловьёв и Кедми поспорили из-за заявления Бербок о "войне Европы и России"
Folha de Sao Paulo: Бразилия отклонила просьбу Германии о поставках танковых снарядов для Киева
СМИ: сильный взрыв в Запорожье, сирена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников