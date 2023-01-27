Скотт Риттер: США использовали Украину, чтобы отстранить Путина от власти

Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, почему США заинтересованы в конфликте на Украине. По словам разведчика, американское руководство "использовало Украину, чтобы отстранить Владимира Путина от власти".

Как рассказал Риттер в интервью одному из американских телеканалов, "после санкций и конфликта на Украине российское население встанет и отстранит Владимира Путина от власти".

"Теоретическая политика состоит в том, чтобы использовать Украину в качестве опосредованной военной силы и заставить российское население восстать и отстранить Владимира Путина от власти", — заявил Риттер.

По его словам, такими же мотивами руководство США руководствовалось, когда вводило антироссийские санкции. Они призваны были разрушить российскую экономику, но в итоге разрушили экономику европейскую, считает Риттер.

Ранее Рravda. ru цитировала заявление Риттера, что власть Зеленского терпит фиаско из-за действий ВС РФ в отношении энергетики Украины.