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Экс-разведчик Риттер: власть Зеленского терпит фиаско из-за действий ВС РФ в отношении энергетики Украины

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Удары России по объектам энергетики Украины самым плохим образом сказались на авторитете украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

Экс-разведчик Риттер: власть Зеленского терпит фиаско из-за действий ВС РФ в отношении энергетики Украины

Американский офицер обратил внимание, что украинская экономика держится исключительно на финансовой помощи США, однако даже эта поддержка не может спасти энергетику страны.

"Украинская экономика разорвана в клочья. Если бы Соединенные Штаты не выделяли десятки миллиардов долларов прямой финансовой помощи, хозяйственная отрасль Киева рухнула бы в одночасье. И даже с таким уровнем помощи их энергетическая сфера опустошена", — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan.

Бывший разведчик напомнил о том, что удары ВС РФ по объектам энергетики Украины продолжаются, и ситуация балансирует на грани полного краха.

"Поскольку россияне продолжают ликвидацию энергосистемы, это приводит не только к обвалу экономики, но и к резкому уменьшению поддержки Зеленского", — добавил Риттер.

Вдобавок ко всему киевское руководство, видя ослабление позиций Зеленского, активизировалось в плетении интриг и борьбе за власть, добавил офицер.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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