Экс-разведчик Риттер: власть Зеленского терпит фиаско из-за действий ВС РФ в отношении энергетики Украины

Удары России по объектам энергетики Украины самым плохим образом сказались на авторитете украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

Американский офицер обратил внимание, что украинская экономика держится исключительно на финансовой помощи США, однако даже эта поддержка не может спасти энергетику страны.

"Украинская экономика разорвана в клочья. Если бы Соединенные Штаты не выделяли десятки миллиардов долларов прямой финансовой помощи, хозяйственная отрасль Киева рухнула бы в одночасье. И даже с таким уровнем помощи их энергетическая сфера опустошена", — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan.

Бывший разведчик напомнил о том, что удары ВС РФ по объектам энергетики Украины продолжаются, и ситуация балансирует на грани полного краха.

"Поскольку россияне продолжают ликвидацию энергосистемы, это приводит не только к обвалу экономики, но и к резкому уменьшению поддержки Зеленского", — добавил Риттер.

Вдобавок ко всему киевское руководство, видя ослабление позиций Зеленского, активизировалось в плетении интриг и борьбе за власть, добавил офицер.