Bloomberg: Запад боится, что конфликт на Украине станет похож на Первую мировую войну

Военные чиновники из США и Евросоюза боятся, что украинский конфликт перерастёт в окопную войну в духе Первой мировой, сообщает Bloomberg.

"Американские и европейские военные деятели опасаются, что противостояние может вскоре перерасти в артиллерийские бои в стиле Первой мировой войны с застоем линии фронта", — отмечается в материале.

Такое развитие событий может оказаться на руку России, которая обладает большой численностью населения и сильным военно-промышленным комплексом, пишут авторы.

Источники издания считают, что президент России Владимир Путин рассчитывает на усталость Запада или Украины от конфликта.

Ранее агентство сообщало, что армия РФ истощила силы украинских войск на артёмовском направлении и сократила их наступательную способность на других направлениях.