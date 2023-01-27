Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США и Североатлантический альянс не участвуют в украинском конфликте, поскольку это противостояние двух стран — России и Украины.
"Это война России против Украины… Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины", — заявил в эфире CNN Кирби.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО не участвует в конфликте на Украине, являются преступным лицемерием.
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