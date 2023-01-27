Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что НАТО не участвует в конфликте на Украине, являются преступным лицемерием.
"Удивительно, как одни и те же люди серьёзно могут говорить о том, что не являются стороной конфликта, ведь не собираются направлять пехоту или самолеты. А танки поставлять можно? …Танки сами не ездят, это то, что управляется людьми…. Это лицемерие чистой воды, преступное лицемерие", — сказала Захарова.
Ранее она сказала, что Запад заботится не об обороне Украины, а о том, чтобы нанести России максимальный ущерб.
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