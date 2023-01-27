Bloomberg: конфликт на Украине затянется на годы из-за весеннего наступления Путина

Президент России Владимир Путин готовит новое наступление, которое может начаться уже в начале весны, до того, как Украина получит тяжёлую артиллерию от Запада. Об этом сообщается в материале Bloomberg.

Эксперты подчеркнули, что жёсткие атаки российской армии на Артёмовском направлении истощили украинские силы, а также подорвали способность Киева проводить наступательные операции в других местах.

Чиновники НАТО опасаются, что конфликт может вскоре перерасти в артиллерийское сражение в стиле Первой мировой войны и затянется на долгие годы. Однако такой сценарий сыграет на руку России, поскольку её развитая военная промышленность позволит одержать победу в противостоянии.