Президент России Владимир Путин готовит новое наступление, которое может начаться уже в начале весны, до того, как Украина получит тяжёлую артиллерию от Запада. Об этом сообщается в материале Bloomberg.
Эксперты подчеркнули, что жёсткие атаки российской армии на Артёмовском направлении истощили украинские силы, а также подорвали способность Киева проводить наступательные операции в других местах.
Чиновники НАТО опасаются, что конфликт может вскоре перерасти в артиллерийское сражение в стиле Первой мировой войны и затянется на долгие годы. Однако такой сценарий сыграет на руку России, поскольку её развитая военная промышленность позволит одержать победу в противостоянии.
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