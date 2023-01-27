Заявление президента США Джо Байдена о готовящемся контрнаступлении украинской армии доказывает, что президент Незалежной Владимир Зеленский не принимает никаких решений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения. Да нет. О том, что его ждёт весной, только что сказал президент США", — подчеркнула она в ходе брифинга.