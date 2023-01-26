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Reuters: Байден заявил о решении переизбраться на пост президента США

Мир

Президент Соединённых Штатов Джо Байден хочет в ближайшее время начать сбор средств на предвыборную кампанию. Об этом информирует агентство Reuters.

Reuters: Байден заявил о решении переизбраться на пост президента США

Хозяин Белого дома намерен объявить о решении бороться за переизбрание на пост главы государства. Байден и и Национальный комитет Демократической партии США на предстоящей неделе планируют провести в Нью-Йорке и Филадельфии встречи с лицами, которые обычно жертвуют деньги на предвыборную кампанию.

Агентство считает, что американский лидер способен привлечь больше средств по сравнению с каким-либо другим политиком в истории США.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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