Reuters: Байден заявил о решении переизбраться на пост президента США

Президент Соединённых Штатов Джо Байден хочет в ближайшее время начать сбор средств на предвыборную кампанию. Об этом информирует агентство Reuters.

Хозяин Белого дома намерен объявить о решении бороться за переизбрание на пост главы государства. Байден и и Национальный комитет Демократической партии США на предстоящей неделе планируют провести в Нью-Йорке и Филадельфии встречи с лицами, которые обычно жертвуют деньги на предвыборную кампанию.

Агентство считает, что американский лидер способен привлечь больше средств по сравнению с каким-либо другим политиком в истории США.