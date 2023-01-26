Президент Соединённых Штатов Джо Байден хочет в ближайшее время начать сбор средств на предвыборную кампанию. Об этом информирует агентство Reuters.
Хозяин Белого дома намерен объявить о решении бороться за переизбрание на пост главы государства. Байден и и Национальный комитет Демократической партии США на предстоящей неделе планируют провести в Нью-Йорке и Филадельфии встречи с лицами, которые обычно жертвуют деньги на предвыборную кампанию.
Агентство считает, что американский лидер способен привлечь больше средств по сравнению с каким-либо другим политиком в истории США.
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