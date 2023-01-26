Во время своего выступления, посвящённого поддержке Украины, президента США Джо Байден, запутался в имени премьер-министра Британии Риши Сунака. На оговорку отреагировали читатели издания The Telegraph.
Американский президент ошибся в фамилии британского премьера и назвал его "Сануком". Газета отмечает, что произошло подобное не впервые. Поздравляя Сунака с занятием поста премьера, Байден назвал его "Рашидом Сануком".
Читатели оставили свои негативные отзывы в комментариях к статье.
Один из пользователей заявил, что Байден впал в маразм, и это пугает.
Второй назвал лидера США идиотом, напомнив, что он неправильно произносил и имя французского президента Эммануэля Макрона.
"Триста миллионов человек и это лучшее, что они смогли найти", — заключил третий подписчик издания.
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