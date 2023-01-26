Читатели Telegraph высмеяли Байдена после выступления по Украине

Во время своего выступления, посвящённого поддержке Украины, президента США Джо Байден, запутался в имени премьер-министра Британии Риши Сунака. На оговорку отреагировали читатели издания The Telegraph.

Американский президент ошибся в фамилии британского премьера и назвал его "Сануком". Газета отмечает, что произошло подобное не впервые. Поздравляя Сунака с занятием поста премьера, Байден назвал его "Рашидом Сануком".

Читатели оставили свои негативные отзывы в комментариях к статье.

Один из пользователей заявил, что Байден впал в маразм, и это пугает.

Второй назвал лидера США идиотом, напомнив, что он неправильно произносил и имя французского президента Эммануэля Макрона.

"Триста миллионов человек и это лучшее, что они смогли найти", — заключил третий подписчик издания.