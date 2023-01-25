Байден не считает, что Запад угрожает России, поддерживая Украину

По утверждению президента США Джо Байдена, Запад своей помощью Украине никак не угрожает России.

Такими словами Байден сопроводил объявление нового пакета военной помощи Киеву, включающий, помимо прочего, 31 танк М1 Abrams.

"Сегодняшнее объявление основано на приверженности стран по всему миру во главе с Соединенными Штатами Америки помогать Украине защищать их суверенитет и территориальную целостность. Это не угроза наступления на Россию", — заявил Байден.

Также президент США отметил, что ещё одной задачей Вашингтона является защита устава ООН. По его словам, готовность передать Киеву танки показывает, насколько един Запад в своём желании поддерживать Украину.