Читатели Guancha назвали западные танки на Украине мишенями для России

Читатели китайского портала Guancha не оценили поставки западных танков на Украину и отметили, что даже это не спасёт Киев от поражения. Кроме того, по мнению пользователей Сети, подобные действия Запада можно расценивать как прямое участие НАТО в конфликте.

"При всём уважении, что бы ни дали в руки украинским неудачникам, любое оружие будет бесполезно", — указал один из комментаторов.

Другой читатель подчеркнул, что в боевых действиях самым главным является превосходство в воздушном пространстве. Западные танки на Украине превратятся в "железяки", которые станут мишенями для России, отметил он.

"Не волнуйтесь, Россия и перед танками выстоит. А мы посмотрим, выдержат ли эти западные машины избиение", — заключили китайцы.