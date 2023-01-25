Читатели китайского портала Guancha не оценили поставки западных танков на Украину и отметили, что даже это не спасёт Киев от поражения. Кроме того, по мнению пользователей Сети, подобные действия Запада можно расценивать как прямое участие НАТО в конфликте.
"При всём уважении, что бы ни дали в руки украинским неудачникам, любое оружие будет бесполезно", — указал один из комментаторов.
Другой читатель подчеркнул, что в боевых действиях самым главным является превосходство в воздушном пространстве. Западные танки на Украине превратятся в "железяки", которые станут мишенями для России, отметил он.
"Не волнуйтесь, Россия и перед танками выстоит. А мы посмотрим, выдержат ли эти западные машины избиение", — заключили китайцы.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.