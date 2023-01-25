CNN: войскам Украины становится всё труднее наносить удары по российским целям

Украинские власти признали, что ВСУ становится всё труднее атаковать российские цели из-за того, что противник "учится на своих ошибках". Об этом сообщает телеканал CNN.

"Россияне учатся на своих ошибках на поле боя, из-за чего украинским ракетам сложнее ударять по складам с боеприпасами и логистическим узлам", — говорится в материале.

Более того, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, российские войска перейдут в масштабное наступление весной. Поэтому армии киевского режима следует действовать как можно скорее и нанести удары по складам ВС РФ, считает он.