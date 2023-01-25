Украинские власти признали, что ВСУ становится всё труднее атаковать российские цели из-за того, что противник "учится на своих ошибках". Об этом сообщает телеканал CNN.
"Россияне учатся на своих ошибках на поле боя, из-за чего украинским ракетам сложнее ударять по складам с боеприпасами и логистическим узлам", — говорится в материале.
Более того, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, российские войска перейдут в масштабное наступление весной. Поэтому армии киевского режима следует действовать как можно скорее и нанести удары по складам ВС РФ, считает он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.