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РИА Новости: Европа покупает российскую нефть в обход своих же санкций

Мир

Европа покупает российскую нефть в обход своих же санкций. Эмбарго на золото, уголь и другие ресурсы должны были, по мнению Евросоюза, обрушить экономику России. Но в итоге начала рушиться европейская экономика.

РИА Новости: Европа покупает российскую нефть в обход своих же санкций

Отказаться от российской нефти — значит, вернуться в Средневековье. В Европе это осознали и начали придумывать схемы поставок в обход собственных санкций. Одна из них выглядит так: российское сырье доставляется на индийские базы и здесь его смешивают с минимальным процентом нефти из других стран. После этого углеводороды уже не считаются российскими и их можно легально приобретать, транспортировать и использовать.

Только Великобритания с января по июль прошлого года закупила российской нефти на 275 миллионов долларов. Этому способствует пробел в законодательстве: в стране поставщиком нефти считается импортёр, а не производитель.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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