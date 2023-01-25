РИА Новости: Европа покупает российскую нефть в обход своих же санкций

Европа покупает российскую нефть в обход своих же санкций. Эмбарго на золото, уголь и другие ресурсы должны были, по мнению Евросоюза, обрушить экономику России. Но в итоге начала рушиться европейская экономика.

Отказаться от российской нефти — значит, вернуться в Средневековье. В Европе это осознали и начали придумывать схемы поставок в обход собственных санкций. Одна из них выглядит так: российское сырье доставляется на индийские базы и здесь его смешивают с минимальным процентом нефти из других стран. После этого углеводороды уже не считаются российскими и их можно легально приобретать, транспортировать и использовать.

Только Великобритания с января по июль прошлого года закупила российской нефти на 275 миллионов долларов. Этому способствует пробел в законодательстве: в стране поставщиком нефти считается импортёр, а не производитель.