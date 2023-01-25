Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский объяснил стаи ворон над Киевом "ответом" украинского режиму на "богохульные" действия.
По словам Полянского, возможно, это вызвано антирелигиозными настроениями в стране.
"Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников", — пояснил первый зампостпреда.
Ранее над Киевом очевидцы засняли огромные стаи ворон в вечернем небе. По словам жителей украинской столицы, такое количество птиц они ещё не видели.
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