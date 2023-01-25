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Полянский объяснил стаи воронов над Киевом — это ответ

Мир

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский объяснил стаи ворон над Киевом "ответом" украинского режиму на "богохульные" действия.

По словам Полянского, возможно, это вызвано антирелигиозными настроениями в стране.

"Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников", — пояснил первый зампостпреда.

Ранее над Киевом очевидцы засняли огромные стаи ворон в вечернем небе. По словам жителей украинской столицы, такое количество птиц они ещё не видели.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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