Полянский объяснил стаи воронов над Киевом — это ответ

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский объяснил стаи ворон над Киевом "ответом" украинского режиму на "богохульные" действия.

По словам Полянского, возможно, это вызвано антирелигиозными настроениями в стране.

"Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников", — пояснил первый зампостпреда.

Ранее над Киевом очевидцы засняли огромные стаи ворон в вечернем небе. По словам жителей украинской столицы, такое количество птиц они ещё не видели.