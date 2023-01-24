В небе над Печерским районом Киева жители заметили огромную стаю воронов. Очевидцев смутило то, что птицы долгое время кружили по кругу.
"К чему бы это…"— пишут столичные Telegram-каналы.
Некоторые пользователи Сети назвали это явление "страшным знаком" на фоне колоссальных потерь украинской армии и тотальной мобилизации.
Учёные называют скоординированный полёт огромных стай птиц мурмурацией. Согласно народным приметам, подобное поведение воронов говорит о скорой перемене погоды.
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