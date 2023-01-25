Newsweek: у Путина появился новый союзник против Запада

Южная Африка отказалась публично осуждать Россию за начало спецоперации и требовать вывести войска после визита в страну главы российского МИД Сергея Лаврова, заявили американские аналитики.

"Позиция будет казаться мне слишком упрощённой и инфантильной, учитывая массовые поставки оружия (Украине. — Прим. ред.)", — сообщили в МИД Южной Африки.

По их мнению, в лице ЮАР Западу продемонстрировали, что у президента России Владимира Путина есть союзники.

"Путин надеется доказать позицию России против Запада с помощью нового союзника, — пишет Newsweek. — Российское правительство признаёт, что оно может использовать эту напряжённость в своих интересах".

Как подчеркнули авторы издания, ЮАР — хорошая "отправная точка" для российской стороны в контексте укрепления союзных отношений на континенте и развития экономически-торговых связей.