Южная Африка отказалась публично осуждать Россию за начало спецоперации и требовать вывести войска после визита в страну главы российского МИД Сергея Лаврова, заявили американские аналитики.
"Позиция будет казаться мне слишком упрощённой и инфантильной, учитывая массовые поставки оружия (Украине. — Прим. ред.)", — сообщили в МИД Южной Африки.
По их мнению, в лице ЮАР Западу продемонстрировали, что у президента России Владимира Путина есть союзники.
"Путин надеется доказать позицию России против Запада с помощью нового союзника, — пишет Newsweek. — Российское правительство признаёт, что оно может использовать эту напряжённость в своих интересах".
Как подчеркнули авторы издания, ЮАР — хорошая "отправная точка" для российской стороны в контексте укрепления союзных отношений на континенте и развития экономически-торговых связей.
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