Экс-советник Пентагона Макгрегор: США чувствуют неминуемое поражение Киева

Вашингтон понимает, что Украине не выиграть противостояние с Россией и что "дело пропащее", заявил советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Как подчеркнул экс-советник Пентагона, поставки тяжёлого вооружения лишь попытка затянуть боевые действия.

"Думаю, они чувствуют, что это дело пропащее. Поражение (Украины. — Прим. ред.) определено, неминуемо, и они пытаются понять, как можно продлить эти мучения", — пояснил Макгрегор в эфире подкаста Judging Freedom.

По словам Макгрегора, Германия пыталась оттянуть поставки танков на Украину, но Вашингтон надавил на Берлин. Решения, которые заставляют Штаты принимать европейские страны можно расценить юридически как "военную агрессию".

"Полагаю, немцы в настоящее время заинтересованы в том, чтобы прекратить это", — резюмировал Макгрегор.