РИА Новости: ЕС стал "полезным идиотом" для США

Вашингтон, раздувая конфликт на Украине, зарабатывает на Евросоюзе, который стал для США "полезным идиотом", заявил кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош.

Как подчеркнул Грош, с 1945 года у американского ВПК не было таких "высоких прибылей".

"Евросоюз — просто полезный идиот, в данном случае — Вашингтона. Это отголоски того, что ЕС был не в состоянии интегрировать Россию в общую политику безопасности. Соединённые Штаты выигрывают от этого конфликта, тем более что их военная промышленность приносит самые высокие прибыли с 1945 года", — пояснил политик РИА Новости.

Как подчеркнул экс-кандидат в президенты, санкции против России стали "ошибкой", которая отразилась на экономике всей Европы. Энергетический кризис на фоне стоимости энергоносителей ударил по всем гражданам.

"Результатом являются массовые социальные потрясения", — резюмировал Грош.